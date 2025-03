Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 30-Jährigen auf der Autobahn 3 im Rahmen der Grenzkontrollen

Bild-Infos

Download

Kleve - Emmerich (ots)

Am Sonntagabend, 16. März 2025, um 21:05 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 3 einen 30-jährigen Kongolesen als Fahrgast in einem grenzüberschreitenden Reisebus auf der Fahrt von Amsterdam nach Wien. Hierbei wurde im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen ermittelt, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft in Köln mit einem Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wird. Der Mann zahlte die fällige die Geldstrafe in Höhe von 610 EUR bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende 61-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Weiterreise gestattet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell