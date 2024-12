BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt Gesuchten in grenzüberschreitender Straßenbahn fest

Neuenburg am Rhein (ots) - Eigentlich sollte es für einen 58-Jährigen nur kurz über die Grenze gehen um Zigaretten zu kaufen. Da er ein Jagdgewehr samt Munition ohne die erforderliche Erlaubnis mitführte, ermittelt nun die Bundespolizei gegen den Mann. Am Samstagnachmittag (07.12.2024) geriet der französische Staatsangehörige am Grenzübergang in Neuenburg am Rhein in eine Kontrolle der Bundespolizei. Auf Nachfrage ...

mehr