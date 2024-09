Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe haben es auf Starkstromkabel einer Baustelle in Bützow abgesehen

Güstrow/ Bützow (ots)

Am gestrigen Morgen erhielt das Polizeirevier Bützow davon Kenntnis, dass es auf einer Baustelle im Vierburgweg zu einem Diebstahl gekommen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die bislang unbekannten Täter unberechtigt Zutritt zu dem Baustellenbereich und entwendeten dortiges Starkstromkabel. Der Sachschaden wird insgesamt auf 6000EUR geschätzt. Dabei schlugen die Täter an zwei aufeinander folgenden Tagen zu. Von Montag zu Dienstag als auch Dienstag zu Mittwoch kam es in der Zeit von 16:30 Uhr bis 06:30 Uhr zu den Diebstahlshandlungen im Vierburgweg. Die weiterführenden Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Bützow geführt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell