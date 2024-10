Polizei Hagen

POL-HA: Mann zerschlägt Glasflaschen auf der Straße - Polizeibeamte nehmen 28-jährigen Randalierer in Gewahrsam

Hagen-Haspe (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (03.10.2024) nahmen Polizeibeamte in Haspe einen 28-jährigen Randalierer in Gewahrsam. Zeugen riefen gegen 01.00 Uhr den Notruf der Polizei und meldeten einen offenbar betrunkenen Mann, der über die Kölner Straße lief und dabei Glasflaschen zerschlug. Außerdem ging der Randalierer in aggressiver Weise auf einen im Auto sitzenden Mann zu. Dann ging er in Richtung des Kurt-Schumacher-Rings weg. Dort trafen die Beamten kurze Zeit später auf den 28-Jährigen. Dieser reagierte zunächst nicht auf die Ansprache der Polizisten und wollte weglaufen. Daran hinteren ihn die Einsatzkräfte, legten ihm Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam. (sen)

