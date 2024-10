Polizei Hagen

POL-HA: Kostenlose Pedelec- und E-Scooter-Trainings der Polizei Hagen in den Herbstferien: Jetzt anmelden

Hagen (ots)

Die Verkehrssicherheitsberaterinnen- und berater der Polizei Hagen bieten in den Herbstferien kostenlose E-Bike-/Pedelec-Trainings für Personen ab 18 Jahren in der Jugendverkehrsschule (Am Sportpark 60 in 58097 Hagen) an. Erstmals gibt es darüber hinaus E-Scooter-Trainings. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden bei den Veranstaltungen in einem aufgebauten Parcours "spielerisch" noch ein paar Tricks und Tipps zum sicheren Fahren mit dem motorisierten Fahrzeugen an die Hand gegeben.

Folgende Termine stehen zur Verfügung:

Dienstag, 15.10.2024 (Anmeldeschluss: 11. Oktober, 12 Uhr) Donnerstag, 17.10.2024 (Anmeldeschluss: 15. Oktober, 12 Uhr) Dienstag,22.10.2024 (Anmeldeschluss: 18. Oktober, 12 Uhr) Donnerstag, 24.10.2024 (Anmeldeschluss: 22. Oktober, 12 Uhr)

Die kostenlosen E-Bike-/Pedelec-Trainings finden von 10 Uhr bis 12 Uhr statt. Die E-Scooter-Trainings starten direkt im Anschluss um 12.30 Uhr und gehen bis 14.30 Uhr.

Bitte beachten Sie, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Trainings mindestens 18 Jahre alt sein müssen. Minderjährige können das Angebot leider nicht wahrnehmen. Sie benötigen neben einem eigenen Fahrzeug auch einen Fahrradhelm - sowohl für die E-Bike/Pedelec- als auch E-Scooter-Veranstaltungen. Die E-Scooter müssen darüber hinaus über einen aktuellen Versicherungsschutz verfügen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Vor Fahrtantritt auf dem Übungsgelände erfolgt zudem ein kurzer Check-up der Zweiräder.

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Interessierte Fahrerinnen und Fahrer könne sich bei der Polizei Hagen, Führungsstelle Verkehr, entweder telefonisch bei PHK Hoffmann (02331-986-4011) und PHKin Kantak (02331-986-4012) oder per E-Mail PedelecTraining.Hagen@polizei.nrw.de anmelden. Bitte nennen Sie in der Mail den Termin, an dem Sie teilnehmen möchten, Ihren vollständigen Namen, sowie eine telefonische Erreichbarkeit. Eine Zusage erhalten Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung. Sollten Sie keine Zusage erhalten haben, sind die Termine leider schon ausgebucht. (arn)

