Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte entwenden Handy einer Minderjährigen

Essen - Guxhagen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Bundespolizei nach zwei Tatverdächtigen, welche am 2. Oktober 2024 im Hauptbahnhof Essen einer Reisenden das Mobiltelefon entwendeten.

Gegen 21:05 Uhr verließ die 16-Jährige den RE1 (Hamm - Aachen) an dem Bahnsteig zu Gleis 1. Anschließend verließ die Jugendliche aus Guxhagen (Hessen) den Bahnsteig über den Treppenabgang in die Richtung der Bahnhofshalle. Nur kurze Zeit später begab sie sich über die Rolltreppe auf den Bahnsteig zu den Gleisen 7-10. Dabei näherten sich die Unbekannten der Deutschen auffällig. Später bemerkte sie, dass sich ihr Smartphone nicht mehr in ihrer Jackentasche befand und begab sich zur Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen, wo sie schließlich eine Strafanzeige gegen die Fremden erstattete. Die Verdächtigen hatten unterdessen bereits das Bahnhofsgebäude verlassen.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Essen die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der bisher unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Die Tat ereignete sich am 2. Oktober 2024 zwischen 21:05 Uhr und 21:15 Uhr auf der Rolltreppe zu dem Bahnsteig zu den Gleisen 7-10 des Hauptbahnhofs Essen. Zum Tatzeitpunkt trug einer der Unbekannten einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Steppjacke, eine dunkle Jeanshose und weiße Turnschuhe. Der zweite Verdächtige trug eine blau-schwarze Jacke der Marke The North Face, eine graue Jeanshose mit Löchern und schwarze Turnschuhe. Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2025/oefa-21-2025.html

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell