Ravensburg

Streit endet in handgreiflicher Auseinandersetzung

Bei einem handgreiflichen Streit am Donnerstag kurz vor 11 Uhr im Bereich des Bahnhofs sind drei Personen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Ermittler des Polizeireviers Ravensburg zufolge gerieten drei Personen im Alter von 30, 34 und 53 Jahren zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im Laufe des Streits soll der 34-Jährige den 53-Jährigen unvermittelt geschlagen haben. Die 30-jährige Begleiterin des 34-Jährigen soll in der Folge zusammen mit mehreren Zeugen eingegriffen und den 53-Jährigen zusammen mit dem 34-Jährigen zu Boden gezogen haben. Dort soll das Duo weiter auf den Älteren eingeschlagen und eingetreten haben. Der 53-Jährige wehrte sich gegen den Angriff und soll seinerseits auf die beiden anderen Beteiligten eingeschlagen haben. Alle drei teils alkoholisierten Personen wurden leicht verletzt. Sie müssen nun mit Strafanzeigen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Aulendorf

Ausweichmanöver - Fahrzeug landet auf der Seite

Um Zeugenhinweise bittet die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der K 8034 zwischen Lippertsweiler und Michelwinnaden ereignet hat. Eine 32-jährige Renault-Fahrerin war in Richtung Aulendorf unterwegs, als ihr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in einer Kurve kurz vor Lippertsweiler eigenen Angaben zufolge fahrbahnmittig entgegenkam. Die 32-Jährige wich nach rechts aus, kam im weiteren Verlauf ins Schleudern, wodurch sich der Pkw drehte und schlussendlich neben der Fahrbahn auf der Fahrzeugseite zum Liegen kam. Die 32-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Renault, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der bislang unbekannte Lenker eines weißen Transportfahrzeugs mit Anhänger setzte seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Weingarten bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0751/803-6666.

Eichstegen

Einbruchsversuch an Waldhütte

Unbekannte versuchten im Zeitraum zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, eine Waldhütte aufzubrechen. Hierfür versuchten die Täter mittels Hebelwerkzeug, die Tür der Hütte zu öffnen. Da dies misslang, entfernten sich die Unbekannten unverrichteter Dinge vom Tatort. An der Tür entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Bad Waldsee

Unbekanntes Kraftfahrzeug fährt gegen Hausfassade - Fahrer flüchtet

Bereits in der Zeit zwischen Freitag, 6.9.24, 18 Uhr, und Samstag, 7.9.24, 15 Uhr, ist ein Unbekannter mit seinem ebenfalls unbekannten Kraftfahrzeug in die Hausfassade der Asylbewerberunterkunft in der Schützenstraße gefahren. Wie und wann sich der Unfall genau ereignet hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Bad Waldsee führt. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nehmen die Ermittler unter Tel. 07525/4043-0 entgegen.

Bad Waldsee

Vandalen an Realschule im Döchtbühlweg

Am letzten Wochenende in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen haben Unbekannte die Glasscheibe einer Tür an der Realschule beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise zu den unbekannten Tätern gibt es bislang nicht. Für sachdienliche Hinweise zu Tat oder Tätern wenden Sie sich bitte an den Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524/4043-0

Wangen

Mann in Wohnung festgehalten und malträtiert - Polizei ermittelt

Unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung ermittelt das Polizeirevier Wangen gegen sechs Männer im Alter zwischen 24 und 35 Jahren, nachdem diese am Sonntag einen 38-Jährigen über mehrere Stunden in seiner WG-Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße festgehalten und misshandelt haben, offenbar um ihm eine Abreibung zu verpassen. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge wurde das Opfer, in dessen Wohngemeinschaft sich die Tatverdächtigen aufhielten, gegen 0.30 Uhr unter einem Vorwand aus seinem Zimmer gelockt. Dort gingen mutmaßlich vier der tatverdächtigen Männer auf den 38-Jährigen los, fesselten und knebelten ihn. Über Stunden misshandelten Sie ihn mit Schlägen und Tritten. Erst gegen 12 Uhr, als einer der Tatverdächtigen ein Video der Tat verschickte, kam ein 29-jähriger Landsmann hinzu, wählte den Notruf und befreite den 38-Jährigen. Seine teils erheblichen Verletzungen wurden in einem Krankenhaus versorgt. Die sechs Männer müssen nun mit Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Isny

10-Jährige verletzt sich bei Ausweichmanöver

Zwei Motorroller-Fahrern ausgewichen ist am Donnerstag kurz nach 19 Uhr ein 10-jähriges Mädchen, das mit seinem Tretroller in der Rainstraße unterwegs war. Angaben des Kindes zufolge fuhren die beiden Fahrer der Motorroller hinter dem Gymnasium entlang der Tartanbahn. Das Kind wich aus, um nicht mit den beiden Rollerfahrern zu kollidieren, blieb mit der Hand am Metallzaun hängen und verletzte sich leicht. Die beiden Fahrer der Motorroller fuhren unterdessen weiter. Ein Roller soll schwarz und bunt lackiert gewesen sein, auf einem Motorroller sollen zwei Personen gesessen haben. Der andere Fahrer war ohne Helm unterwegs. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die beiden Verkehrsrowdies geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

Isny

Polizei beschlagnahmt frisierten Motorroller

Offenbar frisiert war der Motorroller eines 15-Jährigen, den die Polizei am Donnerstag kurz nach 20 Uhr in der Rainstraße gestoppt hat. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem Roller technische Veränderungen vorgenommen worden waren, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Die Polizisten beschlagnahmten den Motorroller. Der 15-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Ob der Jugendliche auch an dem Unfall, bei dem ein 10-jähriges Mädchen verletzt wurde (sh. gesonderter Bericht), beteiligt war, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Leutkirch

Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Wie jetzt erst bei der Polizei angezeigt wurde, hat sich eine 87 Jahre alte Pedelec-Fahrerin am Sonntag gegen 16 Uhr im Kreisverkehr in der Ottmannshofer Straße leicht verletzt. Die Seniorin befand sich bereits in dem Kreisel, als sich aus Richtung Ottmannshofer Straße ein bislang unbekannter Autofahrer näherte und in den Kreisverkehr einfuhr. Die 87-Jährige fuhr daraufhin äußerst rechts, um eine vermeintliche Kollision mit dem weißen Pkw zu vermeiden. Dabei kam sie an den Bordstein und stürzte, ohne dass es zum Zusammenstoß mit dem Auto gekommen ist. Der Unbekannte hielt daraufhin kurz an. Die Beifahrerin stieg aus und sprach kurz mit der Seniorin. Ohne Personalien auszutauschen fuhr der Unbekannte weiter. Die 87-Jährige, die durch den Sturz eine Vielzahl von Hämatomen und Schürfwunden erlitten hat, begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unbekannten oder dessen etwa 50 Jahre alte blonde Beifahrerin geben können, mögen sich bitte unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

Leutkirch

Polizei zieht verkehrsunsicheren Autotransporter aus dem Verkehr

Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg haben am Donnerstag gegen 11 Uhr auf der A 96 den Autotransporter eines 23-Jährigen mit teils erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen. Die Polizisten stoppten den 3,5-Tonner mit Anhänger zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-West und Leutkirch-Süd. Bei der Kontrolle stellten die Ermittler rund 30 teils so gravierende Mängel am Lkw als auch am Anhänger fest, dass sie dem Fahrer die Weiterfahrt untersagten sowie die Kennzeichen und die Fahrzeugpapiere einbehielten. Der 23-Jährige darf seine Fahrt nun erst weiter fortsetzen, wenn die Mängel beseitigt wurden. Auf den 23-jährigen Fahrer sowie den Halter des Gespanns kommt nun ein empfindliches Bußgeld zu.

Bad Wurzach

Nach angeblichem Anlagegewinn fast 4.000 Euro an Betrüger überwiesen

Betrügern auf den Leim gegangen ist diese Woche ein 68-Jähriger, als er eine Mail erhalten hat, in welcher ihm im Rahmen einer angeblich bereits erfolgten Geldanlage 40.000 Euro Gewinn vorgegaukelt wurde. Für die Auszahlung des Geldes und die Auflösung dieses Kontos wurden durch das angebliche Geldinstitut insgesamt knapp 4.000 Euro gefordert, die der Senior gutgläubig überwies. Nach Anleitung der unbekannten Täter installierte er außerdem ein Programm auf seinen Computer, der den offensichtlichen Betrügern den Fernzugriff auf den Rechner ermöglichte. Durch Sperrung sämtlicher Konten und die Überholung des PC konnte weiterer finanzieller Schaden verhindert werden. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen Bandenbetrugs und warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Seien Sie skeptisch bei utopischen Renditen und vergleichen Sie diese mit anderen marktüblichen Anbietern. Nehmen Sie im Zweifelsfall selbstständig Kontakt mit ihrer Hausbank auf. Weitere Informationen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Leutkirch-Reichenhofen

Frau nach Verpuffung leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und eine verwüstete Küche hat eine Verpuffung am Freitagvormittag gegen 11.45 Uhr in einer Gaststätte in Reichenhofen gefordert. Nachdem im Notruf zunächst eine Explosion gemeldet worden war, rückte ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften zum Einsatzort aus. Wie sich dort herausstellte, war es zuvor an dem Gasherd in der Küche aus bislang nicht geklärter Ursache offenbar zu einer Verpuffung gekommen, durch welche die 45-jährige Wirtin leicht am Kopf verletzt wurde. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Außerdem wurde durch die Druckwelle das Kücheninventar erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Ein offener Brand entstand nicht, nach bisherigem Stand blieb auch das Gebäude unbeschädigt. Der sonstige Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen zur genauen Ursache aufgenommen, für die auch ein Gutachter hinzugezogen wird.

