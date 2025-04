LPI-SHL: Kennzeichen entwendet

Schmalkalden (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Montag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 19:00 Uhr einen E-Roller, der mit einem Schloss gesichert an einem Fahrradständer in der Allendestraße in Schmalkalden stand. Ein Schaden von ca. 300 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des grauen Gefährtes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0082836/2025 bei der ...

