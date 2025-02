Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahrräder in Brand gesetzt - Bundespolizei sucht Zeugen

Ostbevern (ots)

Durch den Brand von drei Fahrrädern am Bahnhof in Ostbevern ist erheblicher Sachschaden entstanden.

Am Donnerstagmorgen (27. Februar) wurden der Bundespolizei in Brand gesetzte Fahrräder am Bahnhof in Ostbevern gemeldet. Eine Streife der Bundespolizei fand im Personentunnel zwei Damenräder vor, die erheblich durch Feuer beschädigt waren. Ein Mountainbike war außerhalb des Tunnels ebenfalls angezündet worden. Die Personenunterführung ist durch Feuer und starke Rußablagerungen beeinträchtigt.

Die Bundespolizei fragt:

Wer hat vor Donnerstagmorgen Wahrnehmungen am Bahnhof Ostbevern gemacht, die mit den Bränden in Verbindung stehen können? Zeugen können sich bei der Bundespolizei unter 0800 6 888 000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell