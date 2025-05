POL-REK: 250509-1: Rollerfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Kerpen (ots) - Unbekannte sollen in der Nacht zu Mittwoch (7. Mai) ein Kupferrohr von einem Haus in Kerpen entwendet haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten zwischen Dienstag (6. Mai) 21 Uhr und 8.45 Uhr am nächsten Morgen ein Rohrstück von ...

mehr