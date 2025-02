Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 22.02.25 für den Bereich Peine

Peine (ots)

Einbruchdiebstahl

Am 17.02.25 zwischen 07:30 Uhr und 15:10 Uhr kam es in einer Kindertagesstätte in der Margaretenstraße in Peine zu einem Diebstahl. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde eine Geldkassette mit Bargeld entwendet.

Zwischen Donnerstag, 20.02.25, 04:30 Uhr und Freitag, 21.02.25, 04:37 Uhr wurde eine Außentür der Turnhalle in Groß Ilsede, Schulstraße aufgehebelt. Im Inneren wurde eine weitere Tür aufgehebelt, Diebesgut wurde nicht entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zwischen Donnerstag, 20.02.25, 23 Uhr und Freitag, 21.02.25, 07:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl von Werkzeug aus einem verschlossenen Keller eines Mehrparteienhauses in der Lindenstraße. Das Werkzeug hatte einen Wert von ca. 1400 Euro. Zwischen Donnerstag, 20.02.25, 15:30 Uhr und Freitag, 21.02.25, 07 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Baucontainer auf einem Schulgelände Am Silberkamp. Es wurden Werkzeuge im Wert von ca. 745 Euro entwendet, zusätzlich entstand Sachschaden in noch nicht genau bekannter Höhe. In der gleichen Nacht kam es zwischen 17 Uhr und 09 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Bahnhofstraße. Dort wurde versucht eine Glasscheibe einzuwerfen, es entstand Schaden in Höhe von 200 Euro. Ebenso wurde zwischen 17:30 Uhr und 07:00 Uhr die Heckscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden diverse Werkzeuge entwendet. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Am 21.02.25 gegen 19:30 Uhr kam es in Wendeburg, dortiger Bültenweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Balkontür gewaltsam geöffnet. Im Haus werden die Täter durch einen Zeugen gestört, so dass sie mit einem Pkw flüchten. Dabei kommt es zu einem leichten Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Pkw flüchtet in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell