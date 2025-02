Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 22.02.2025

Wolfenbüttel (ots)

Taschendiebstähle

38302 Wolfenbüttel, Schweigerstraße 7

Fr., 21.02.2025, zwischen 09:20-09:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendet die Geldbörse aus der im Einkaufswagen mitgeführten Handtasche der 70-jährigen Geschädigten. In einem weiteren Fall entwendet der unbekannte Täter die Geldbörse aus der Jackentasche der 76-jährigen Geschädigten. Beide Geschädigten haben sich zum Zeitpunkt des Diebstahls in einem örtlich ansässigen Discounter befunden und haben den Diebstahl erst an der Kasse feststellen können. Insgesamt erbeutet der Täter Bargeld in Höhe von ca. 260 Euro.

Zeugenhinweise zu beiden Sachverhalten bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell