Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250508-2: Regenrohr von Haus entwendet

Kerpen (ots)

Unbekannte sollen in der Nacht zu Mittwoch (7. Mai) ein Kupferrohr von einem Haus in Kerpen entwendet haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten zwischen Dienstag (6. Mai) 21 Uhr und 8.45 Uhr am nächsten Morgen ein Rohrstück von einem Gebäude an der Heppendorfer Straße entwendet haben. Die Geschädigte rief die Polizei, als sie den Diebstahl bemerkte.

Polizisten dokumentierten Spuren am Unfallort und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell