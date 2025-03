Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Legelshurst, K5374 - Bahnschranke abgerissen

Willstätt, Legelshurst (ots)

Sonnenblendung dürfte laut der Schilderung eines 65-Jährigen Traktorfahrers am Donnerstagnachmittag dazu geführt haben, dass er das Rotlicht eines beschrankten Bahnübergangs nicht erkannte und in der Folge eine sich senkende Schranke abgerissen wurde. Der Mittsechziger war hierbei mit einem landwirtschaftlichen Gespann von Sand in Richtung Legelshurst unterwegs, als er gegen 14:10 Uhr den dortigen Bahnübergang überquerte und das Malheur seinen Lauf nahm. Während die Bahnschranke nun ersetzt werden muss, war am Anhänger des Gespanns kein Schaden ersichtlich. Zu Beeinträchtigungen oder einer Gefährdung des Bahnverkehrs ist es nicht gekommen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell