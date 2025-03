Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Heizlüfter in Brand geraten

Baden-Baden (ots)

Ein mutmaßlich technischer Defekt an einem Standventilator dürfte am Freitagmittag dazu geführt haben, dass eine Gemeinschaftsunterkunft "Im Rollfeld" zeitweise evakuiert werden musste. Ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden zu Folge war der Heizlüfter gegen 11:15 Uhr im Zimmer eines Mitarbeiters in Brand geraten und hat so den Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Nachdem der Brand gelöscht und das Gebäude gelüftet war, konnten die meisten Bewohner wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Vier Räume sind derzeit allerdings nicht bewohnbar, sodass einige Personen umziehen müssen. Nach bisherigen Feststellungen wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert. Während den Löscharbeiten war die Straße "Im Rollfeld" bis gegen 12:30 Uhr gesperrt.

/wo

