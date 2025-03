Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach/Wolfach - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Hausach/Wolfach (ots)

Am Donnerstagvormittag soll es zunächst in der Eisenbahnstraße in Hausach zu einem Vorfall zwischen zwei Personen gekommen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge soll gegen 10:30 Uhr ein unbekannter mit seinem Mountainbike an einem VW-Crafter vorbeigefahren sein, welcher zu diesem Zeitpunkt entladen wurde. Hierbei soll er zunächst verbal auffällig gegenüber dem VW-Führer gewesen sein und auch auf die Motorhaube des VW geschlagen haben. Anschließend soll er in Richtung Wolfach mit seinem Fahrrad weitergefahren sein. In Wolfach kam es dann gegen 10:45 Uhr zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Beteiligten. Im Bereich der Glashütte soll der unbekannte Mountainbike-Fahrer dem VW-Lenker zunächst Gewalt angedroht und schlussendlich dann auch geschlagen haben und in Richtung Wolfach geflohen sein. Der Geschädigte VW-Fahrer beschreibt den geflüchteten Tatverdächtigen wie folgt: 175 Zentimeter groß, 30 bis 40 Jahre alt, kurze dunkle Haare, schwarze Brille und er soll einen Kapuzenpulli mit einem grauen verwaschenen Aufdruck auf dem Rücken getragen haben. Zudem soll er mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, die zu diesem Vorfall oder zu dem beschriebenen Tatverdächtigen Hinweise geben können, sich bei den Beamten des Polizeipostens Wolfach unter der Rufnummer 07834 8357-0 zu melden. /lk

