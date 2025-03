Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Söllingen - Versuchter Einbruch in Wohnung, Zeugen gesucht

Rheinmünster, Söllingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag sollen Unbekannte in der "Neue Straße" versucht haben, in ein dortiges Haus einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen dürften die Täter zwischen 14:30 Uhr und 16 Uhr daran gearbeitet haben, eine Terrassentüre gewaltsam aufzubrechen, um so in das Haus zu gelangen. Vorhandene Sicherheitsvorrichtungen ließen das Vorhaben jedoch offensichtlich scheitern. Dennoch ist ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro zu beklagen. Zeugen, welche verdächtige Aktivitäten zur genannten Zeit wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben könne, melden sich bitte bei den Beamten des Polizeireviers Bühl unter der Rufnummer 07223 99097-0.

