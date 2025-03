Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, K5311 - Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Achern (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der K5311 in Richtung Wagshurst in der Nähe der Abzweigung nach Hohbühn zu einem Motorradunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen soll der 18-Jährige gegen 16:15 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Honda aufgrund augenscheinlich zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen sein. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik zur weiteren Versorgung gebracht. Der Gesamtschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf etwa 10.000 Euro beziffert. /lk

