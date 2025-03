Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Exhibitionist aufgetreten

Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Die Beamten der Kriminalpolizei in Rastatt haben nach einem Vorfall am Mittwochabend in der Karl-Stier-Straße Ermittlungen eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein noch unbekannter Mann gegen 20 Uhr einer Jugendlichen gegenüber getreten sein und hierbei seinen Genitalbereich entblößt und onaniert haben. Die Zeugin konnte sich in der Folge entfernen und den Mann als etwa 170 cm groß, dunkel gekleidet, normale Statur, europäische Aussehen und etwa 40 Jahre alt beschreiben. Sollten mögliche Zeugen zu dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wird unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell