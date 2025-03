Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ermittlungen nach räuberischem Diebstahl

Kehl (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl haben die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg die Ermittlungen gegen eine 43-Jährige übernommen. Am Mittwochnachmittag soll die Tatverdächtige mehrere Flaschen Bier in einem Geschäft in der Königsberger Straße in ihre Tasche gesteckt haben und anschließend aus dem Laden geflüchtet sein. Mitarbeiterinnen, die auf die Frau aufmerksam wurden, konnten sie verfolgen und stellen. Hierbei soll die renitente Frau die Zeuginnen getreten, geschlagen, angespuckt und beleidigt haben. Eine der Zeuginnen wurde durch den Angriff leicht verletzt. Nachdem alarmierte Beamte des Polizeireviers Kehl die 43-Jährige vorläufig festnehmen konnten, übernahm die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell