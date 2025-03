Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Vorfahrt genommen

Achern (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einem Auto kam es am Mittwoch in der Brunnenstraße. Gegen 15:30 Uhr war die Radfahrerin auf der Brunnenstraße unterwegs und kreuzte auf ihrer Fahrt in Richtung Waldulmer Straße die Großbühndstraße. Hier übersah sie offenbar eine von dort kommende, vorfahrtberechtigte VW-Fahrerin und kollidierte mit deren Auto. Der getragene Radhelm, der bei dem Unfall zu Bruch ging, dürfte schlimmere Kopfverletzungen verhindert haben. Aufgrund weiterer Verletzungen wurde die Endsechzigerin durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Während am VW nahezu kein Schaden erkennbar war, entstand am E-Bike der Frau ein Schaden von rudn 2.000 Euro.

/rs

