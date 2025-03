Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Brand einer Garage

Ottersweier (ots)

Am Mittwochabend, kurz vor Mitternacht, meldete eine Anwohnerin über Notruf einen Brand in Ottersweier. Es brannte eine Garage mit Dachstuhl, die unmittelbar an ein unbewohntes Gebäude angebaut ist. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Streifen brannte der Dachstuhl lichterloh. Durch ein rasches Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Gebäude verhindert werden. Als Brandursache wird bislang ein technischer Defekt an den Stromleitungen vermutet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro.

/AHim

