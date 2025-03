POL-OG: Offenburg, Windschläg - Trickdiebstahl zum Opfer gefallen, Hinweise der Polizei

Polizeipräsidium Offenburg

Offenburg, Windschläg (ots)

Ein Bewohner der Windschläger Straße ist am Montagnachmittag einem Trickdiebstahl zum Opfer gefallen. Zur Reinigung eines Abwasserrohrs hatte er über Internet einen Gebäudeservice engagiert. Tatsächlich erschienen gegen 16:15 Uhr zwei Männer in Arbeitsmontur und gaben vor, das verstopfte Abwasserrohr reinigen zu wollen. Während sich einer der vermeintlichen Arbeiter mit dem Hausbewohner in den Keller begab, lief der zweite unter dem Vorwand, von oben Wasser in das Rohr laufen zu lassen, unbeaufsichtigt im oberen Stockwerk des Hauses umher. Mit dem Hinweis, den Schaden nicht beheben zu können, verschwand das Duo nach wenigen Minuten, nicht aber noch vorher 69 Euro für die Anfahrtspauschale berechnet zu haben. Das böse Erwachen kam dann tags darauf. Am Folgetag wurde von den Hausbewohnern festgestellt, dass aus einer Schatulle Bargeld fehlte und offensichtlich von den vorgetäuschten Handwerkern gestohlen wurde. Die beiden Männer wurden als etwa 170 Zentimeter groß, untersetzt mit südländischer Erscheinung und gepflegten Vollbärten beschrieben. Sie sprachen fließendes Deutsch ohne Akzent. Beide trugen einen dunkelbraunen Pullover als Arbeitskleidung der Marke "Strauss". Sie fuhren mit einem weißen Kastenwagen mit Offenburger Zulassung vor.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin:

-Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

-Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

-Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

-Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

-Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe.

-Nehmen Sie nichts für Nachbarn ohne deren Ankündigung oder Auftrag entgegen.

-Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

-Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

