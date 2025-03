POL-OG: Rust - Mit zwei Promille am Steuer

Achern (ots) - Zu einem Unfall zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einem Auto kam es am Mittwoch in der Brunnenstraße. Gegen 15:30 Uhr war die Radfahrerin auf der Brunnenstraße unterwegs und kreuzte auf ihrer Fahrt in Richtung Waldulmer Straße die Großbühndstraße. Hier übersah sie offenbar eine von dort kommende, vorfahrtberechtigte VW-Fahrerin und kollidierte mit deren Auto. Der getragene Radhelm, der bei dem Unfall zu Bruch ging, dürfte schlimmere Kopfverletzungen ...

