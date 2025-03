Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Flucht vor der Polizei mündet in Ermittlungsverfahren

Bühl (ots)

Nachdem der Fahrer eines Motorrollers versuchte, sich am frühen Donnerstagmorgen einer Verkehrskontrolle offenbar durch Flucht zu entziehen, erwartet ihn nun wegen verschiedener Verstöße ein Emrittlungsverfahren. Der 20-Jährige war einer Streife des Autobahnpolizeireviers Bühl gegen 2:15 Uhr aufgefallen, als er mit seinem nicht zugelassenen Roller das Rotlicht der Ampel an der Sandbachstraße/L85 missachtete. Um sich der folgenden Kontrolle offenbar zu entziehen, fuhr der Mann weiter auf der Vimbucher Straße und versuchte über den Gehweg in die Chorstraße abzubiegen. Hierbei stürzte er und seine Flucht endetet. Aufgrunnd deutlicher Anzeichen, wurde in der Folge ein Drogentest durchgeführt. Weil dieser Urintest positiv auf THC verlief, war eine Blutprobe die weitere Konsequenz. Der Roller wurde zur genaueren Begutachtung beschlagnahmt. Die weietren Ermittlungen übernahmen die Beamten des Polizeireviers Bühl.

