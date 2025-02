Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Täter flüchten ohne Beute

Meppen (ots)

Am Freitag gegen 23.17 Uhr sind bislang unbekannte Täter bei einem Bauunternehmen an der Essener Straße in Meppen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude. Dabei wurden sie vermutlich durch die ausgelöste Überwachungskamera gestört. Sie flüchteten anschließend, ohne Beute gemacht zu haben, in Richtung Hemsen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell