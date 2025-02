POL-EL: Nordhorn - Raub auf Tankstelle

Papenburg (ots) - In Papenburg "Erste Wiek rechts" wurde in der Zeit von Mittwoch 22.00 Uhr zu Donnerstag 6.00 Uhr ein Mercedes Vito durch bislang unbekannte Personen gewaltsam geöffnet. Anschließend entwendeten die Täter Werkzeug der Marke "Makita" und richteten so einen Schaden von etwa 1000 Euro an. Zusammenhänge mit anderen Taten in Lingen und Emsbüren werden ...

