POL-EL: Lingen - Werkzeugdiebstähle aus Transportern - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots) - Am Donnerstag zwischen 6:45 und 16:00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ausparken einen auf dem Parkplatz der Firma Emsland Frischgeflügel an der Straße Im Industriepark in Haren abgestellten schwarzen VW Golf. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer ...

