POL-EL: Haren - VW beschädigt

Schapen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 31. Januar und dem 20. Februar in einem Waldgebiet an der Schaler Straße in Schapen abgetragenes Erdreich samt Plastik sowie einen Müllsack, in dem sich ein Tierkadaver befand, illegal entsorgt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

