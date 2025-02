POL-EL: Schapen - Illegale Müllentsorgung: Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Heute kam es zwischen 8:50 und 9:05 Uhr an der Mathildenstraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand abgestellten grauen VW und beschädigte ihn. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

