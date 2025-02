Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Renault beschädigt

Geeste (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 22.15 Uhr, kam es im Geester Ortsteil Dalum an der Rotdornstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein am Fahrbahnrand parkender grauer Renault Clio wurde an der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Meppen unter Tel. 05931/9490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell