Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Brand in Waschküche

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 3.4.2024, 4.00 Uhr wurde ein Feuer in einem Wohnhaus in der Straße Schmale Gasse in Oelde festgestellt. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand in der Waschküche, die vollständig ausbrannte. Das Feuer schlug nicht auf das Wohnhaus über, dass aufgrund der entstandenen Rauchentwicklung zur Zeit unbewohnbar ist. Die nach ersten Erkenntnissen unverletzten Bewohner (24) wurden anderweitig untergebracht. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ursachenermittlung dauert an. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell