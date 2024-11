Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Quad entwendet - Zeugen gesucht

Adenau (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 28.11.2024, entwendeten bislang unbekannte Täter ein auf öffentlich zugänglicher Fläche im Gewerbegebiet "Am Alten Wehr" in Adenau verschlossen abgestelltes, schwarz-orangefarbenes Quad der Marke Zhejiang CF Moto.

Zeugen, die ggf. sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Adenau unter Tel. 02691/925-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell