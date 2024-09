Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Gehstock geschlagen

Bad Münstereifel (ots)

Am gestrigen Sonntag (8. September) kam es um 17.20 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Trierer Straße in Bad Münstereifel.

Dort griff ohne erkennbaren Grund ein 15-Jähriger eine 83-jährige Frau aus Erftstadt an, die an einer Bushaltestelle saß.

Der Hellenthaler riss der Frau zunächst den Gehstock aus der Hand und schlug mit diesem anschließend mehrmals gegen ihren Kopf.

Mehrere Zeugen eilten der am Boden liegenden 83-Jährigen zu Hilfe und hielten den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest.

Die Frau aus Erftstadt wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 15-Jährige leistete erheblichen Widerstand gegenüber den Polizisten.

Er wurde später in eine psychische Einrichtung gebracht und es wurden mehrere Strafverfahren gegen den Jugendlichen eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell