Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

Baden-Baden (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Mittwochabend am Schweigrother Platz haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nach derzeitigem Sachstand soll ein 29 Jahre alter Mann gegen 21.45 Uhr von mehreren Unbekannten im Bereich einer Bushaltestelle körperlich attackiert worden sein. Hierdurch habe er leichte Blessuren davon getragen. Der stark alkoholisierte Endzwanziger wurde im Anschluss durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Recherchen zu den mutmaßlichen Angreifern dauern an. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 07221 680-0 entgegen.

/ya

