POL-REK: 250507-4: Zeugensuche nach Raubdelikt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bedrohung mit Messer

Nach einem Raubdelikt in Hürth am Dienstagabend (6. Mai) sucht die Polizei Rhein-Erft-Kreis derzeit Zeugen. Die Täter seien 25 bis 30 Jahre alt und 170 bis 180 Zentimeter groß. Einer der beiden habe eine weiße Jacke getragen. Sein Komplize habe ein Messer bei sich gehabt. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen war der Geschädigte (21) gegen 21.30 Uhr mit einem Zeugen (23) zu Fuß im Bereich "Zum Komarhof" unterwegs. Plötzlich seien sie von einem der Männer angesprochen worden. Kurz darauf sei der zweite Täter aus dem Gebüsch gesprungen, habe den 21-Jährigen geschlagen, mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Samt Beute flüchteten die Täter.

Alarmierte Polizisten fahndeten nach den Tätern, nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

