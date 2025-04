Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 1. April, ist es gegen 8.50 Uhr auf der Von-Groote-Straße in Bettrath-Hoven zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Fahrerflucht gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagmorgen hatten Zeugen einen Knall auf der Von-Groote-Straße gehört. Bei späterer Nachschau stellte der Fahrzeughalter fest, dass sein Auto (Hyundai i10, schwarz) am linken Rücklicht beschädigt war. Eine weitere Zeugin hatte einen Pritschenwagen gesehen, dessen Fahrer unweit der Unfallstelle am rechten Fahrbahnrand hielt und heruntergefallene Bretter von der Straße aufsammelte. Die Bretter sollen auf der Straße verteilt bis zum Unfallfahrzeug gelegen haben. Der Mann lud die Bretter auf den Pritschenwagen und setzte seine Fahrt in Richtung Hovener Straße fort.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf den Pritschenwagen geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell