POL-REK: 250507-3: Kabeldiebe mit gestohlenem LKW unterwegs

Hürth, Neuss (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis und die Polizei Rhein-Kreis-Neuss suchen Zeugen. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (5. Mai) in Neuss einen LKW entwendet. Mit dem gestohlenen Fahrzeug versuchten sie anschließend in Hürth eine 1,4 Tonnen schwere Rolle mit Kupferkabeln von einer Baustelle zu entwenden.

Laut ersten Erkenntnissen stellte ein Zeugen gegen 5.30 Uhr den LKW mit laufendem Motor und geöffneten Türen auf der Baustelle an der Rodenkirchener Straße in Hürth-Kalscheuren fest. Da sich die Szenerie eine Stunde später nicht verändert hatte, verständigte der Mann die Polizei.

Die alarmierten Polizisten stellten fest, dass Unbekannte den Peugeot in der Nacht in Neuss-Grimlinghausen entwendeten. Nach Aussage des Halters habe er sein Fahrzeug dort gegen 20 Uhr am Vorabend auf der Jagenbergstraße abgestellt. Sie stellten den entwendeten Boxer sicher und fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls.

Die zuständigen Ermittler in Köln und Neuss suchen nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen zu den Tatzeiträumen geben können. Ihre Feststellungen können sie den Ermittlungsbeamten unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-krei@polizei.nrw.de mitteilen. (hw)

