Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250506-3: Öffentlichkeitsfahndung nach Sexualdelikt

Wesseling (ots)

Frau gegen Zaun gedrückt und verletzt

Mit einem Phantombild fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis derzeit nach einem Unbekannten, der am Sonntag, den 21. Juli 2024, in Wesseling eine Joggerin (33) bedrängt und verletzt haben soll. Der blonde Unbekannte mit hellen Augen soll etwa 30 bis 40 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß, athletisch und schlank gewesen sein. Zur Tatzeit soll er ein weißes T-Shirt, eine schwarze Steppweste und eine schwarze Jogginghose getragen haben.

Ein Phantombild des Mannes ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/167308. Hinweise zum Tatverdächtigen nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Geschädigte soll gegen 11 Uhr von der Hofgasse aus auf dem Leinpfad in Richtung Urfeld gelaufen sein. Zu diesem Zeitpunkt habe sich der Tatverdächtigte an einer Parkbank nahe der Hofgasse aufgehalten. Etwa gegen 11.20 Uhr sei die Geschädigte zur Hofgasse zurückgekehrt. Auf dem Weg in Richtung Rodderweg sei ihr der Unbekannte gefolgt, habe sie an einen Zaun gedrückt, in ihr Gesicht gefasst und an ihrer Oberbekleidung gezerrt. Dabei habe er sie leicht verletzt.

Die Geschädigte habe sich erheblich gegen den Täter gewehrt und laut um Hilfe gerufen, sodass er von ihr abließ und in Richtung Rodderweg geflüchtet sei. (rs)

