POL-REK: 250506-1: Mutmaßlicher Dieb setzte Flex ein

Kerpen (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach drei unbekannten Einbrechern. Den Männern wird vorgeworfen, in der Nacht zu Freitag (2. Mai) in Kerpen-Sindorf einen Tresor entwendet zu haben. Laut ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gegen 3.20 Uhr Zutritt zum Objekt in der Nähe der Einmündung der Siemensstraße zum Europaring. Wie Kriminalbeamte bei der ...

mehr