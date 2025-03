Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Etliche Teile an Neufahrzeugen gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen gelangten zwischen Sonntagmorgen (16.3.2025, 5.40 Uhr) und Montagmorgen (17.3.2025, 7.15 Uhr) auf eine Gelände an der Dyckerhoffstraße in Neubeckum. Dort stahlen sie von etlichen Neufahrzeugen Fahrzeugteile. Wer hat im Bereich des Radwegs zwischen Roland und Neubeckum, der an das rückwärtige Gelände grenzt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

