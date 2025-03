Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Randalierer in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Montagmorgen (17.3.2025, gegen 9.25 Uhr) meldeten aufmerksame Bürger einen Randalierer auf dem Kastanienweg und Föhrenweg in Ahlen, der zu Fuß geflüchtet war. Der 25-Jährige war dabei beobachtet worden, wie er vier Fahrzeuge beschädigt hat, indem er Außenspiegel abtrat und eine Heckscheibe einwarf. Außerdem beleidigte er eine Person und hat versucht, diese zu schlagen. Polizisten fahndeten nach dem Ahlener und trafen ihn in der Nähe an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Beamten den 25-Jährigen in Gewahrsam und leiteten mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

