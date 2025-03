Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ins Bein geschossen und geflüchtet - 56-jähriger Ahlener schwer verletzt

Warendorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Warendorf und der Polizei Münster Ein 56-jähriger Ahlener wurde am Montagmorgen (17.3. gegen 6 Uhr) durch Schüsse ins Bein schwer verletzt. Ein ihm bekannter Tatverdächtiger, ein 55-jähriger deutscher Nationalität, sei, nachdem er an der Walther-Rathenau-Straße auf ihn geschossen habe, geflüchtet. Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 55-jährige Tatverdächtige dem 56-jährigen Ahlener an seinem Auto aufgelauert und unvermittelt mehrfach auf ihn geschossen haben. Nachdem er dreimal in das Bein des 56-Jährigen getroffen habe, soll er fußläufig geflüchtet sein. Der Tatverdächtige wird als 1,70 Meter groß, schmal gebaut, schwarz bekleidet, mit schwarzem Bart beschrieben. Er könnte eine scharfe Schusswaffe bei sich führen. Zeugen werden gebeten, sich unter der 110 bei der Polizei zu melden. Für Presseanfragen steht Staatsanwältin Ann-Kathrin Schindler unter der Rufnummer 0251/4942415 zur Verfügung.

