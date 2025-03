Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Warendorf (ots)

Am Samstag (15.03.2025) um 17.10 Uhr kam es in Ahlen auf der Hammer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Ahlener befuhr die Hammer Straße in Richtung Hamm. In Höhe einer Tankstelle beabsichtigte er nach links auf diese abzubiegen. Ein 26-Jähriger (ebenfalls aus Ahlen) fuhr auf das Auto des 53-Jährigen auf. Hierbei wurde eine 51-jährige Ahlenerin, die im vorderen Fahrzeug saß, leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 18.000 Euro. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren wurden sie von Unternehmen abgeschleppt.

