Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Licht nicht eingeschaltet, Blutprobe entnommen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 16.3.2025, 2.35 Uhr kam Polizisten auf der Milter Straße in Warendorf ein Auto ohne Licht entgegen. Als der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, schaltete er das Fernlicht ein. Die Einsatzkräfte hielten den 41-Jährigen an, um ihn zu kontrollieren. Dabei stellten sie fest, dass der Berliner absolut fahruntüchtig war. Daraufhin nahmen sie den Mann mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Außerdem stellten die Beamten den Führerschein des Berliners sicher.

