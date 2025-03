Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Verkehrsunfall mit Sachschaden, PKW landet im Graben

Hünxe (ots)

Am 16.03.2025 kam es gegen 15:10 Uhr in Hünxe-Drevenack zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug in den Straßengraben geschleudert wurde. Eine 80-jährige Frau aus Wesel befuhr den Wachtenbrinker Weg aus Rtg Weseler Wald kommend und beabsichtigte nach rechts auf die B58/Schermbecker Landstraße in Fahrtrichtung Wesel abzubiegen. Beim Abbiegen kam es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß mit dem PKW eines 77-jährigen Mannes aus Wesel, der die B58 in Fahrtrichtung Wesel befuhr. Der PKW des 77-Jährigen wurde durch die Wucht der Kollision nach rechts in den Straßengraben geschleudert. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Die angeforderte Feuerwehr nahm die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf. Die erheblichen beschädigten Fahrzeuge wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt. Die Fahrbahn der B58 wurde kurzzeitig für die Dauer der Bergung gesperrt und der Verkehr durch die Polizei geregelt.

