Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Verkehrsunfall führt zur Sperrung der B58

Wesel (ots)

Am Freitag, den 14.03.2025, gegen 13.15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Freudenbergstraße / Nottkamp / Rüster Weg zu einem Verkehrsunfall. Dabei beabsichtigte eine 89-jährige Pkw-Fahrerin aus Dorsten von der Straße Nottekamp nach links auf die Freudenbergstraße abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Pkw einer 63-jährigen Frau aus Oer-Erkenschwick, die die Freudenbergstraße in Richtung Schermbeck befuhr. Die beiden Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen zur Kontrolle in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeug wurden erheblich beschädigt und mussten durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Freundenbergstraße (B58) bis gegen 14.50 Uhr gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell