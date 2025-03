Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Zusammenstoß beim Abbiegen

Warendorf (ots)

Am Montag, 17.3.2025, 7.05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Herberner Straße/Ameke-Berg in Walstedde. Eine 24-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße Ameke-Berg und bog nach links auf die Herberner Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 41-jährigen Aschebergers. Dieser befuhr die Herberner Straße in Richtung Walstedde. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Personen leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Drensteinfurterin sowie den 41-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die beschädigten Pkw wurden abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 22.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell