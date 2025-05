Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250505-3: Verdächtiger flüchtete vor Polizeikontrolle

Bergheim (ots)

Festnahme und Blutprobe nach Verfolgungsfahrt

Polizisten haben in der Nacht zu Sonntag (4. Mai) den Fahrer (24) eines BMW in Bergheim gestoppt und vorläufig festgenommen. Der Mann hatte zuvor versucht, vor einer Kontrolle zu flüchten. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln gefahren sein könnte.

Gegen 2.30 Uhr fiel den Beamten der BMW auf dem Monte-Mare-Weg in Bedburg auf. Als das Auto auf die Landesstraße (L) 279 in Richtung Bundesautobahn (BAB) 61 abbog, beabsichtigten die Polizisten, den Fahrer zu kontrollieren und schalteten Anhaltezeichen am Streifenwagen für eine Kontrolle an. Der Fahrer missachtete diese, beschleunigte und setzte seine Fahrt fort. Er flüchtete über die A 61 in Richtung Koblenz und das Streifenteam nahm die Verfolgung auf. An der Anschlussstelle Bergheim bog der BMW in Richtung Bergheim ab. An einer Ampel stoppte der Mann und die Polizisten kontrollieren ihn. Dabei nahmen sie geweitete Pupillen sowie wässrige Augen und Cannabisgeruch beim Fahrer wahr. Die Beamten nahmen den nunmehr Beschuldigten vorläufig fest und brachten ihn zur Identitätsfeststellung zu einer Polizeiwache. Dabei leistete der Mann Widerstand und verletzte einen Beamten.

Ein Diensthund durchsuchte den BMW des 24-Jährigen und fand eine geringe Menge Cannabis. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache entnahm. Der Mann muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens sowie des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen. (jus)

