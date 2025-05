Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250502-3: Einbrecher erbeuten zwei Sättel - Zeugen gesucht

Brühl (ots)

Täter schnitten Loch in Zaun und schlugen Fensterscheibe ein

Am Donnerstagmorgen (1. Mai) hat ein 46-Jähriger in Brühl-Badorf den Einbruch in sein Haus bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem Sachstand fehlen zwei Sättel und eine Wärmebildkamera.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Besonders interessiert die Beamten, wo sich die beiden erbeuteten Sättel befinden und wo diese gegebenenfalls zum Kauf angeboten wurden. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 8.30 Uhr alarmierte der Bewohner des am Lenterbachswegs gelegenen Hauses die Polizei, nachdem er den Einbruch bemerkt hatte. Den hinzugerufenen Beamten schilderte er, dass am Vorabend (30. April) gegen 23 Uhr noch alles unbeschädigt gewesen sei. Nach ersten Ermittlungen schnitten die Täter ein Loch in den Zaun und gelangten so auf das Grundstück. Anschließend sollen sie die Scheibe eines Raumes eingeschlagen haben und anschließend in das Gebäude eingestiegen sein. Mit den erbeuteten Sätteln und der Kamera seien sie in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Polizisten sicherten die Spuren am Einsatzort und nahmen eine Anzeige auf. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell